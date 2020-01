Wiener Grüne: AMS-Sanktionen negativ für Arbeitslosigkeit

Weniger Sanktionen und Druck, dafür mehr Jobs und qualitätsvolle Weiterbildungsmaßnahmen fordert die grüne Arbeitsmarktsprecherin Barbara Huemer für Arbeitslose in Wien.

Die Wiener Grünen kritisieren den von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zuletzt angedachten "strengeren Vollzug" beim Arbeitslosengeld. "Arbeitslose Menschen in Österreich brauchen mehr Jobs und mehr qualitätsvolle Weiterbildungsmaßnahmen und nicht noch mehr Druck vom AMS", befand Arbeitsmarktsprecherin Barbara Huemer in einer Aussendung am Dienstag.