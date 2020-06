Wiener Großbühnen freuen sich über Fördererhöhung

Die Wiener Großbühnen erhalten eine Fördererhöhung. Die Theater freuen sich über dieses "vitale Zeichen".

Im Kulturausschuss des Wiener Gemeinderats wurde gestern eine Sockelerhöhung der Förderung von Theater der Jugend, Theater in der Josefstadt und Volkstheater beschlossen. In einer gemeinsamen Erklärung freuen sich die Theater über das "vitale Zeichen" der Kulturpolitik und hoffen, "dass auch von Bundesseite diese notwendigen Schritte zur Deckung der angestauten Finanzierungslücken folgen werden".

Theater wollen sich mit vielfältigem Programm bedanken

"Das wäre ein wichtiges Statement im Sinne des Miteinanders gerade in diesen schwierigen Zeiten. Wir werden uns mit einem intensiven und vielfältigen Programm zu bedanken wissen", so die kaufmännischen Direktoren Sonja Fretzer (Theater der Jugend), Alexander Götz (Theater in der Josefstadt) und Cay Urbanek (Volkstheater Wien).