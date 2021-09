Wiener Graben: Zeuge beobachtet Einbrecher und ruft Polizei

Am Sonntag alarmierte ein Mann in der Wiener Innenstadt die Polizei, da ihm zwei Männer verdächtig vorkamen.

Ein Mann sprach am 5. September gegen 19.20 Uhr zwei Polizisten im Fußstreifendienst am Graben in der Wiener Innenstadt an, da er zuvor zwei Männer mit Koffern beobachtete, die offenbar in ein Gebäude einbrechen wollten.