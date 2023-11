Wiener Graben erhält neue Weihnachtsbeleuchtung

Eine neue Weihnachtsbeleuchtung gibt es dieses Jahr am Wiener Graben. "Nach fast zwei Jahrzehnten und zahlreichen Reparaturen war die alte Beleuchtung nicht mehr zu retten", wurde am Mittwoch in einer Pressemeldung erklärt.

Die Illumination erfolgt am 16. November. Das Gewicht der Weihnachtsbeleuchtung kann sich jedenfalls sehen lassen: Sie ist 2,5 Tonnen schwer. „Es war schlichtweg keine Option, unsere nach fast 20 Jahren nicht mehr benutzbare Weihnachtsbeleuchtung nicht zu ersetzen. Ein finsterer Graben in der dunklen Zeit des Jahres? Undenkbar!“, so Vereinsobmann Florian Jonak (IG der Graben Kaufleute) in der Mitteilung.

Wiener Graben bekommt neue Weihnachtsbeleuchtung

"Die Anschaffung der neuen Beleuchtung wird zu 100% von den Mitgliedsbetrieben der Interessengemeinschaft der Kaufleute am Graben und am Trattnerhof finanziert", heißt es in der Pressemeldung. Unterstützung gibt es dennoch: Montage, Lagerung und Stromkosten würden von der Wirtschaftskammer Wien und der Stadt Wien gefördert.