Wiener gewann durch "Irrtum" beim Lotto doppelt

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch passierte beim Fünfer mit Zusatzzahl ein wahres Kuriosum: Es gab vier Quittungen mit einem Gewinn von jeweils rund 23.800 Euro, aber nur drei Gewinner.

Dieser "Irrtum" schlägt nun also mit zwei Fünfer mit Zusatzzahl zu Buche. Die beiden weiteren Gewinne wurden noch einmal in Wien sowie in der Steiermark jeweils per Quicktipp erzielt.