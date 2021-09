Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei Unfall verletzt

Am Wochenende zog sich Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker bei einem Sturz diverse Verletzungen zu. Nun heißt es für den Politiker Schmerzmittel einnehmen und eine Woche Bettruhe.

