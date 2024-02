Wiener Geschäftsfrau wurde Opfer von Rip-Deal-Betrug

Vergangene Woche ist eine 58-jährige Wiener Geschäftsfrau zum Opfer eines sogenannten Rip-Deals geworden.

Wienerin wurde bei Rip-Deal-Betrug abgezockt

Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete, wurde die Wienerin im November 2023 telefonisch und per Mail von einer ausländischen Firma wegen dieser vermeintlichen Chance kontaktiert. Anfang Februar dieses Jahres folgte dann ein persönliches Treffen in Belgiens Hauptstadt Brüssel. Dort wurden sich beide Seiten über den "Deal" einig - inklusive einer Vermittlungsprovision, die von der 58-Jährigen in Goldmünzen zu leisten sei.