Wiener geriet mit Rutschblatt unter Pistenraupe

Eine Rutschblatt-Abfahrt im Pinzgau endete für einen 29-Jährigen am Sonntag im Spital. Er krachte gegen eine Pistenraupe und geriet dabei mit einem Bein unter die Fräse.

Mit einem sogenannten Rutschblatt - eine Plastiksitzunterlage mit Haltegriff - ist am Sonntagabend in Zell am See ein 29-Jähriger auf der Schmittenhöhe gegen eine Pistenraupe gekracht. Der Mann geriet dabei mit einem Bein unter die Fräse.