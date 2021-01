Wiener geriet in Kärtner Wintersportgebiet in Not

Ein Skifahrer aus Wien und ein Snowboarder aus Kärnten mussten am Montag von der Bergrettung im Skigebiet Goldeck gerettet werden. Die beiden kamen in unwegsames Gelände und setzten einen Notruf ab.

Zwei Wintersportler haben am Montagabend im Skigebiet Goldeck bei Spittal an der Drau eine stundenlange Suchaktion ausgelöst. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wollten der 25-jährige Skifahrer aus Wien und der 37 Jahre alte Snowboarder aus Kärnten im freien Skiraum ins Tal fahren - dabei gerieten sie allerdings in steiles und unwegsames Gelände. Weil die Abfahrt immer gefährlicher wurde, setzten sie gegen 17.30 Uhr einen Notruf ab.