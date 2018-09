Wiener Geothermie-Projekt "GeoTief" geht in die 2. Phase

Im 2., 11. und 22. Wiener Bezirk sind in den nächsten Monaten vermehrt Impulsfahrzeuge unterwegs, die nach Heißwasservorkommen suchen.

Nun geht das seit rund eineinhalb Jahren laufende Projekt “GeoTief” in die zweite Phase. Ab Oktober werden dafür Gebiete im 2., 11. und 22. Bezirk vermessen, um dadurch ein 3D-Modell des Untergrunds zu erstellen. Ergebnisse sollen 2021 vorliegen.

Impulsfahrzeuge in Wien unterwegs

175 Quadratkilometer umfasst die Fläche, auf der sogenannte Impulsfahrzeuge sechs bis acht Wochen lang unterwegs sein werden. Sie schicken Schwingungen in bis zu 6.000 Meter Tiefe, dort werden sie reflektiert und von Sensoren aufgezeichnet. Rund 50 Terabyte Daten sollen im Zuge der 3D-Seismik-Messungen gesammelt werden, die anschließend von Experten ausgewertet werden, um so zu einem Abbild der geologischen Schichten zu kommen, wie am Freitag bei einem Medientermin erklärt wurde.