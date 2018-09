Wiener Gemeindebauchor feiert 10. Geburtstag mit gratis Jubiläumskonzerten

Vor zehn Jahren wurde der 1. Wiener Gemeindebauchor gegründet. Das runde Jubiläum wird nun mit zwei Gratis-Konzerten gebührend gefeiert. Mehr dazu hier.

“Beim 1. Wiener Gemeindebauchor geht es weniger darum, jeden Ton perfekt zu treffen. Im Zentrum stehen vielmehr die Liebe zur Musik und die Freude am gemeinsamen Singen. Das wird stets spürbar und steckt an – die Chorauftritte sind ein unvergessliches Erlebnis”, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal, die dem Chor zum Jubiläum gratulierte.