Wiener Gemeindebau-Bonus wird ausbezahlt

Ab 1. September startet die Auszahlung des Gemeindebau-Bonus in Wien.

Mit dem Gemeindebau-Bonus wollen Stadt Wien und Wiener Wohnen gemeinsam den Folgen der Teuerung der letzten Monate entgegentreten: "Durch den mehrstufigen Gemeindebau-Bonus werden hunderttausende Wienerinnen und Wiener sofort und direkt entlastet. Die Stadt Wien und Wiener Wohnen zeigen gemeinsam, was es bedeutet hinzuschauen und sozial treffsicher zu handeln - denn in Wien wird niemand zurückgelassen", so Gaál.

Startzur Auszahlung des Wiener Gemeindebau-Bonus

Der Wiener Gemeindebau-Bonus im Überblick

Mittel für Wohnungsbeihilfe neu mehr als verdoppelt

Die Stadt Wien arbeitet daran, das Netz der sozialen Absicherung noch dichter zu machen und an die Erfordernisse der Zeit anzupassen, so die Stadt Wien in einer Aussendung. Durch ein Bündel an Unterstützungsmaßnahmen - von der kürzlich auf 151 Millionen Euro aufgestockten Wohnbeihilfe bei gleichzeitiger Erweiterung des Bezieher*innenkreises, über die Mietbeihilfe bis hin zur Wohnungssicherungsstelle will die Stadt weiter unterstützen. Aber auch durch Zahlungen wie dem Wohnbonus und dem Energiebonus soll den Wienern geholfen werden, die Unterstützung brauchen. Darüberhinausgehend wurden mit der Wohnungssicherung Plus der Stadt Wien die bereitgestellten Mittel zum Schutz vor Wohnungsverlust angehoben. Mit der Wiener Wohnungssicherung Plus werden fortan 70 Prozent der Mietrückstände übernommen. Für die restlichen 30 Prozent wird eine Ratenzahlung vereinbart.