Wiener Friseurinnung nimmt Betriebe unter die Lupe

Schwarze Schafe unter den Friseurbetrieben sollen nicht ungeschoren davonkommen. Die Wiener Friseurinnung will mit gezielten Schwerpunkten unter anderem Scheinfirmen und undurchsichtige Firmenkonstruktionen aufdecken.

Die Wiener Friseurinnung will nicht weiter zulassen, dass schwarze Schafe ungeschoren davonkommen. Denn immer häufiger würden Gesetze mit intransparenten Geschäftsmodellen bewusst umgangen, beklagte Innungsmeister Marcus Eisinger. Die Beschwerden von Mitgliedern hätten in den vergangenen Monaten sehr stark zugenommen, hieß es am Montag in einer Aussendung.