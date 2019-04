Wiener Freibäder bereiten sich auf Sommersaison vor

In den Freibädern Wiens wird emsig geputzt.

In knapp zwei Wochen öffnen die Städtischen Wiener Bäder wieder ihre Türen, wenn am 2. Mai die Sommersaison offiziell startet. Deshalb wird in den Freibädern fleißig geputzt und repariert.

Der Badespaß in Wien startet offiziell am 2. Mai, wenn das Wetter passt eventuell auch schon Ende April. Doch damit die Wiener Freibäder zum Saisonstart frisch erstrahlen, müssen nicht nur die Spuren des Winters beseitigt werden.

Auch die Funktionsfähigkeit der Becken wird genau gecheckt, erst dann wird das Wasser eingelassen. Im Wiener Kongressbad erhält die vor allem bei Kindern beliebte Wasserrutsche neue Silikonfugen, da diese im Vorjahr beschädigt wurden und sich auch Krähen im Winter sehr gerne an der Dichtungsmasse bedienen.