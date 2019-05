Wiener FPÖ tagt - Entscheidung soll bis Dienstag fallen

Die Wiener FPÖ wird in der Nacht auf Dienstag voraussichtlich beschließen, wer HC Strache und Johann Gudenus nachfolgt.

Die Wiener FPÖ wird vermutlich in der Nacht auf Dienstag entscheiden, wer Parteiobmann Heinz-Christian Strache und dem geschäftsführenden Landesparteichef Johann Gudenus nachfolgt bzw. ob die interimistische Vorsitzende Veronika Matiasek noch länger im Amt bleibt. Die Präsentation wird dem Vernehmen nach Dienstagvormittag im Rahmen eines Pressetermins stattfinden.

Am Abend bzw. in der Nacht wird es bestenfalls eine kurze Mitteilung geben, hieß es. Die Wiener FPÖ tagt seit dem Wochenende quasi permanent, wie zu hören ist. Denn immerhin ist sie der Parteispitze verlustig gegangen: Strache und Gudenus waren zwar politisch nicht mehr im Rathaus tätig, fungierten aber bis zur Ibiza-Affäre als Obleute.

Derzeit führt Matiasek – sie ist stellvertretende Parteivorsitzende und auch zweite Präsidentin des Wiener Landtags – die Geschäfte. Möglich ist, dass diese Lösung vom Vorstand, der in den nächsten Stunden tagt, verlängert wird. Aber auch die Variante, dass bereits ein neuer Parteiobmann designiert wird, ist denkbar.

Als möglicher neuer Chef gilt der nicht amtsführende Vizebürgermeister Dominik Nepp. Auch Klubchef Toni Mahdalik wurde zuletzt genannt – er muss sich derzeit aber auch für eine Aussendung rechtfertigen, die mit der Ibiza-Affäre in Zusammenhang gebracht wird. Eher als Außenseiterkandidat gilt der nicht amtsführende Stadtrat Maximilian Krauss.

Dass Strache an der Spitze verbleiben könnte, wurde in der Partei am Montag ausgeschlossen. Lediglich vereinzelt wurden Stimmen laut, die für diese Variante plädierten.