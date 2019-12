Wiener FPÖ-Landesparteitag findet am 14. März 2020 statt

Am 14. März 2020 veranstaltet die Wiener FPÖ ihren nächsten Landesparteitag. Bei dem Treffen stellt sich der designierte Parteichef Dominik Nepp erstmals einer Obmann-Wahl.

Nepp wird zum geschäftsführendes Landesobmann der Wiener FPÖ ernannt

Am 20. Mai wurde der nicht amtsführende Vizebürgermeister vom Parteivorstand dazu bestimmt, in die Fußstapfen Straches zu treten, der nach der Ibiza-Affäre den Hut nehmen musste. Die Bestätigung durch die Delegierten steht jedoch noch aus. Die Kür Nepps zum Wiener Landesparteiobmann soll nun bei der Zusammenkunft in der Messe Wien erfolgen.