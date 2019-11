Wiener FPÖ-Klub will bei Klubklausur Wogen glätten

In der kommenden Woche findet die Tagung des Wiener FPÖ-Klubs in der St. Martins Therme statt. Der inhaltliche Schwerpunkt ist das Stadtbudget 2020.

Der Rathausklub der Wiener FPÖ trifft sich kommende Woche zu einer Klubklausur in der St. Martins Therme in Frauenkichen im Burgenland. Der Hauptfokus wird dort eher nicht auf Wellness liegen - nachdem die Wiener Blauen zuletzt turbulente Zeiten erlebt haben. Zwar soll es auch um Inhalte gehen, notgedrungen wird man aber auch über die jüngere Vergangenheit reden.

Strache als wilde Abgeordnete

Als nicht sehr glücklich erwies sich auch die Entscheidung, Straches Frau Philippa auf die Landesliste für die Nationalratswahl zu setzen. Der Versuch, ihr den Einzug in den Nationalrat nach der Wahl zu verunmöglichen, scheiterte. Philippa Strache nahm das Mandat letztendlich an und ist seither wilde Abgeordnete.

Wiener FPÖ-Klub entdeckte noch keine verdächtigen Belege

Die Klausur findet am Dienstag und am Mittwoch statt. Die Sitzung ist nicht öffentlich, über die Ergebnisse der Tagung wird man jedoch am Mittwoch um 10.00 Uhr in einer Pressekonferenz informieren.