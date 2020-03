Wiener FPÖ fordert Aufhebung der Kurzparkzonen

Angesichts der aktuellen Maßnhamen im Zusammenhang mit dem Coronavirus forderte die Wiener FPÖ am Mittwoch die Kurzparkzonen bzw. die Parkpickerlregelung in Wien aufzuheben.

"Gerade in Straßenbahnen, U-Bahnen und Autobussen ist die Ansteckungsgefahr am höchsten. Daher sollten gerade Risikogruppen diese Verkehrsmittel meiden. Es muss daher möglich sein, in Wien sein Auto ohne Parkgebühren benützen zu können", forderte der FPÖ-Politiker in einer Aussendung.