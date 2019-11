Wiener FPÖ: Entscheidung über Strache-Ausschluss vertagt

Am gestrigen Mittwoch wurde die Frage rund um den Partei-Ausschluss von Heinz-Christian Strache nicht mehr entschieden. Es sollen noch Zeugen befragt werden, auch Strache könnte aussagen.

Die Entscheidung, ob Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache aus seiner Partei ausgeschlossen wird oder nicht, fiel nicht mehr am gestrigen Mittwoch. Das erfuhr die APA am Abend aus Parteikreisen. Das Wiener Landesparteigericht braucht dem Vernehmen nach noch länger, weil man Zeugen befragen will. Möglicherweise soll auch Strache selbst vor dem Gremium aussagen.