Wiener FPÖ fordert Meldung extremistischer Schüler

Die Wiener FPÖ fordert eine "schärfere Gangart" gegen Kinder und Jugendliche mit islamistischen oder antisemitischen Tendenzen. Würden solche festgestellt, sollten Schulen die Betroffenen an die entsprechenden Stellen im Innenministerium melden, so Klubchef Maximilian Krauss. Auch Suspendierungen oder der Entzug der Familienhilfe sieht Krauss als mögliche Konsequenzen.

Zahlreiche Kinder mit Migrationshintergrund seien in einer Parallelgesellschaft aufgewachsen, in der man von den österreichischen Werten nichts wissen wolle, konstatierte Krauss in einer Aussendung am Dienstag. Kinder würden laut Berichten von Pädagogen in den Klassenzimmern mit der Palästinenserfahne aufmarschieren und offen die Meinung vertreten, dass die Hamas ein Recht auf das Land hätte und Israel das Böse sei. Die Schulbehörde müsse bei solchen "Umtrieben" umgehend reagieren, forderte Krauss.