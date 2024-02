Wiener Fotograf will Friedenszeichen setzen

Inmitten der zunehmenden Spannungen und Polarisierungen, die der aktuelle Nahost-Konflikt auch in Österreich hervorruft, setzt der Wiener Fotograf Tobias Steinmaurer ein Zeichen für Frieden.

Mit seiner Fotografie-Serie "Seite an Seite" porträtiert er Personen mit israelischem und palästinensischem Hintergrund gemeinsam, um ein Signal der Einheit zu senden. Die ersten Werke dieser Serie werden am 23. und 24. Februar in der Wiener Semmelweisklinik im Rahmen einer Gruppenausstellung präsentiert. Steinmaurer, der auch als freier Fotojournalist arbeitet, möchte mit seinem Projekt einen Kontrapunkt zu den zunehmenden antimuslimischen und antisemitischen Vorfällen setzen, die er seit dem Ausbruch des Konflikts beobachtet hat.