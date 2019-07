Wiener Forscher verwandeln Algen in Zucker

Wiener Forscher arbeiten daran, die Kohlenhydrate in Algen zu neuen Rohstoffen umzuwandeln. Das beginnt bei einfachem Zucker und kann bis hin zu Bio-Treibstoffen führen.

100.000 Tonnen Biomasse allein in Frankreich

Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Grünalgen-Gattung Ulva. Deren zunehmende Blüte sei ein globales Phänomen, bei dem jährlich alleine an der Atlantikküste Frankreichs bis zu 100.000 Tonnen Biomasse angespült werden, schreiben die Wissenschafter in ihrer Arbeit. Konkret analysierten sie, wie das Meeresbakterium Formosa agariphila ein bestimmtes komplexes Kohlehydrat der Alge (das Polysaccharid Ulvan) abbaut. Dieses macht bis zu 30 Prozent der Trockenmasse der Alge aus.

Dem Bakterium gelingt es ausgezeichnet, in einem komplizierten Vorgang dieses Kohlehydrat zu zerlegen. "Es bricht das Polysaccharid bis zu Monosacchariden runter, die es dann nutzt, um Energie zu erzeugen, oder wieder zu bakterieneigenen Produkten aufbaut, um zu wachsen", erklärte Christian Stanetty vom Institut für Angewandte Synthesechemie der TU Wien gegenüber der APA. Damit ist das Bakterium Vorbild für eine etwaige zukünftige Nutzung der Algen. Denn auch dafür "muss man die großen Moleküle, die sie produzieren, in verwertbare Einzelteile zerlegen".

Bakterien bauen Zucker ab

Die Studie unter Leitung von Wissenschaftern der Universität Greifswald (Deutschland) zeigten, dass der Abbauprozess in mehreren Schritten unter Einsatz von zwölf verschiedenen Enzymen erfolgt. Das Ausgangsmolekül wird so in immer kleinere Bestandteile zerlegt. Aufgabe der Wiener Forscher war es, mit Hilfe von Kernspinresonanz-Spektroskopie und Massenspektrometrie zu klären, wie diese Bestandteile genau aussehen. Das war teilweise durchaus überraschend, da manche Zerlegungsprodukte anders aussahen als erwartet. "Das zeigte uns dann, dass die Bakterien beim Abbau des Zuckers andere chemische Pfade einschlagen als gedacht", so Stanetty.