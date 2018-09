Wiener Forscher: Passivrauch für Babys schädlich

Wiener Forscher konnten belegen: Passivrauch-Babys werden bei Atemwegsinfektionen mit weniger Sauerstoff im Blut ins Spital eingeliefert.

Die wissenschaftliche Untersuchung von Clemens Mädel (Erstautor) und anderen Experten ist am 2. August in der Fachzeitschrift “Pediatric Pulmonology” erschienen. Die Wissenschafter von der Kinderabteilung des Wiener Wilhelminenspitals haben die Daten von 185 Babys mit einem Durchschnittsalter von 106 Tagen analysiert, die in das Krankenhaus mit schwerer RSV-Infektion der Atemwege (Respiratory Syncytial Virus) eingeliefert wurden. RSV-Infektionen sind bei Babys und Kleinkindern häufig.