Wiener Fleischmanufaktur bringt Gansl und Ente nach Hause

Das Wiener Unternehmen Aumaerk behauptet von sich selbst, Fleisch "zum besten Fleisch der Welt" zu machen. Die küchenfertige Lieferung ist aber nicht nur für Gastronomen möglich - sondern auch für Endkonsumenten.

Gänse- und Entenkeulen, darüber hinaus halbe Gänse und Enten: Diese Speisen gehören zum Angebot von Aumaerk. Dort richtet man sich aber nicht nur an die Gastronomie - sondern auch an Endkonsumenten und bringt das Fleisch küchenfertig nach Hause. Das geht aus einer Presssemeldung zu der Wiener Fleichmanufaktur hervor. "Wir übernehmen die Arbeit - und Gastgeber ernten die Lorbeeren", wird Harald Neumaerker, der Aumaerk ins Leben gerufen hat, in der Aussendung zitiert.