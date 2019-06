Wiener Fiaker: Streik fällt aus

Der für Dienstag geplante Streik der Wiener Fiaker fällt aus. Den Fiakern wurden am Freitag nämlich doch Verhandlungen zugesagt.

Die Wiener Fiaker setzen ihren für Dienstag geplanten Streik aus. Hintergrund des Protest war unter anderem Kritik an möglichen Änderungen bei Standplätzen sowie die drohende Verpflichtung zu Gummihufbeschlägen. "Am Freitag hat sich das Bürgermeisterbüro bei uns gemeldet und Verhandlungen zugesagt", sagte die Sprecherin der Fiakerbetriebe in der Wirtschaftskammer, Ursula Chytracek, der APA.