Vom 8. bis 10 September 2023 findet das 33. Wiener Feuerwehrfest am Platz Am Hof in der Wiener Innenstadt statt.

Das Feuerwehrfest bietet die Gelegenheit zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Berufsfeuerwehr Wien näher kennenzulernen. Schwerpunkt beim heurigen Fest werden die Eigenversorgung und die Aufrechterhaltung des Feuerwehrbetriebs bei einem länger andauernden Stromausfall sein. Einer der Höhepunkte der Leistungsschau wird das neue Elektrolöschfahrzeug sein.

Bei den Einsatzvorführungen können Einsätze der Feuerwehr hautnah mitverfolgt werden. Kinder können selbst mit einem Schlauch „Feuer“ löschen, mit der Drehleiter einen Blick von oben auf das Fest werfen und die Feuerwehr-Rettungshunde streicheln.

Offizielle Eröffnung des 33. Wiener Feuerwehrfestes Am Hof

Die offizielle Eröffnung erfolgt am Freitag um 17:00 Uhr durch Feuerwehrstadtrat Kommandant Peter Hanke und Branddirektor Mario Rauch. Ab 16:30 Uhr gibt es ein Platzkonzert der Polizeimusik Wien. Am Freitag ab 8:30 Uhr beginnt der Sicherheitstag der Wiener Schulen mit einer Sicherheitsrätselrallye der Helfer Wiens, Informationen über das richtige Verhalten bei Bränden und einer Präsentation der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen sowie Magistratsabteilungen aus dem K-Kreis.

Feuerwehr zeigt vier Einsatzvorführungen

Je vier Einsatzvorführungen werden zu sehen sein und zwar am Samstag und Sonntag ab 10:30 Uhr. Am Samstag und am Sonntag beginnt das Fest jeweils um 10 Uhr. Höhepunkte der Veranstaltung sind vier Einsatzvorführungen ab 10:30 Uhr, wie ein Höhenrettungseinsatz, ein Einsatz bei einem Verkehrsunfall eines Lkw und ein Schadstoffeinsatz. Sondereinsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien, wie der Feuerwehrimker, der Inspektionsrauchfangkehrer und die Höhenretter stellen sich vor.

Einsatzorganisationen der Notrufnummern "122 - 133 - 144"

Zusätzlich zu den Vorführungen der Berufsfeuerwehr Wien stellen sich die Einsatzkräfte der Wiener Polizei und der Berufsrettung Wien mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften vor und geben Auskunft über ihre Spezialaufgaben. Außerdem gibt es ein breites Angebot an Präventions- und Sicherheitsipps. Für Speisen und Getränke wird gesorgt, Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Programmdetails zum 33. Wiener Feuerwehrfest finden Sie hier.