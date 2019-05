Wiener Festwochen und Baby Expo sorgen für Staus am Wochenende

Zwei größere Ereignisse werfen für Autofahrer ihre Schatten voraus: Die Wiener Festwochen und die Baby Expo werden ab Freitag für enormen Besucherandrang sorgen und verkehrstechnisch für Herausforderungen sorgen.

Zu den Wiener Festwochen: Besser mit Öffis statt Auto

Speziell an den Wochenenden ist es sinnvoll, nicht mit dem eigenen Fahrzeug anzureisen. Die Kurzparkzone gilt zwar nur Montag bis Freitag von 9 bis 22 Uhr (2 Stunden), umliegende Parkgaragen werden aber binnen kürzester Zeit an deren Kapazitätslimit stoßen. Der ARBÖ rät, auf Öffis auszuweichen: Das Wiener Rathaus ist über die U2 Station Rathaus, die U3 Station Volkstheater oder über die Straßenbahn 1 und D (Station Burgtheater) sehr gut erreichbar. Autofahrer sollten ihr Fahrzeug zuhause stehen lassen oder eine Parkmöglichkeit in einem anderen Bezirk in Anspruch nehmen.