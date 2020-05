Wiener Festwochen starten mit virtueller Eröffnungsrede

Am 16. Mai starten die eigentlich abgesagten Wiener Festwochen mit einer ins Netz gestellten Eröffnungsrede des Regisseurs Milo Rau und der Schauspielerin Kay Sara unter dem Titel "Against Integration".

Was dann in den kommenden Wochen folgen soll ist allerdings kein vollwertiges Onlinefestival, wie am Donnerstag in einer Aussendung klargemacht wurde.

Virtuelle Eröffnungsrede der Wiener Festwochen



Trotz Absage: Kleine "Gesten" geplant

Ganz auf den realen Raum verzichtet man indes nicht. Ab 2. Juni wird Ho Tzu Nyens No Man II die Kärntnertorpassage beleben, während Kurator Miguel A. Lopez seinen Prolog zur Ausstellung "And if I devoted my life to one of its feathers?" in Form einer Plakataktion in den öffentlichen Raum bringt. Und nicht zuletzt möchte man am Plan festhalten, im späteren Verlauf des Jahres ein kleines Festwochen-Programm aus für heuer geplanten Stücken zu realisieren, sollten die Schutzregelungen dies erlauben.