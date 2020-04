Wiener Fahrzeughandel fordert "Ökoprämie" für neue Autos

Vom Wiener Fahrzeughandel wird eine Neuauflage der Schrottprämie aus der Finanzkrise 2009 gefordert - nun im Form einer "Ökoprämie" für neue Autos. Die Politik dürfe keine Zeit verlieren, damit Österreich mit Schwung aus der Corona-Krise komme und die Konjunktur wieder Fahrt aufnehmen könne, meint der Obmann des Wiener Fahrzeughandels, Burkhard Ernst. Außerdem sieht der Autohandel positive Auswirkungen für die Umwelt.

Eine Ökoprämie für Neufahrzeuge sei ein erfolgreiches Instrument der Krisenbewältigung, so Ernst am Montag in einer Pressemitteilung. "Während der Finanz-und Wirtschaftskrise im Jahr 2009 haben wir gute Erfahrungen gemacht." Das sei jetzt ein großer Vorteil, denn die Prämie könne schnell und ohne langwierige bürokratische Vorbereitung eingeführt werden. "Schon im Mai sollten die Konsumenten die Prämie nutzen können."