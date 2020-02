Wiener Fahrverbot für Lkw ohne Abbiegeassistent ab 2021

Die entsprechende Regelung, die einem De-facto-Fahrverbot für nicht nachgerüstete Fahrzeuge gleichkommt, soll im April verordnet werden. Die Übergangsfrist endet mit Jahresende. Ab Beginn 2021 ist das Verbot somit wirksam.

"Wir haben den Verordnungsentwurf im Jänner an die EU zur Notifizierung geschickt. Gibt es aus Brüssel keinen Einspruch - wovon wir ausgehen -, kann die Verordnung ungefähr Mitte April in Kraft treten", berichtete Verkehrsstadträtin Birgit Hebein (Grüne) der APA. Dann haben Transportunternehmen, die auch in Wien unterwegs sein wollen, bis Jahresende Zeit, ihren Fuhrpark entsprechend nachzurüsten. Geht alles nach Plan, soll diese Übergangsfrist mit Anfang 2021 enden.