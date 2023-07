Wiener entging bei Horror-Crash auf der A2 haarscharf dem Tod

Nur wenige Zentimeter trennten einen Fahrzeuglenker aus Wien am Donnerstag nach einem schweren Unfall auf der A2 vom Tod. Der 33-Jährige hatte offenbar gleich mehrere Schutzengel.

Unfalllenker nach schwerem Crash auf der A2 unverletzt

Ursprünglich war am Notruf von einer Menschenrettung nach Verkehrsunfall die Rede, weshalb neben der ersten Welle an Einsatzkräften weitere Feuerwehrleute per Personenrufempfänger alarmiert worden waren.