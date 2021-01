Wiener Eistraum noch bis 28. Februar täglich geöffnet

Der Wiener Eistraum ist seit 24. Dezember 2020 geöffnet, nun ist Halbzeit. Noch bis 28. Februar kann man dort täglich eislaufen.

Maximal 1.200 Gäste gleichzeitig am Eis

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass das Sicherheitskonzept auf dem Rathausplatz von den Gästen durchwegs positiv angenommen wird. "Der Großteil der Besucherinnen und Besucher hält sich vorbildlich an die geltenden Sicherheitsmaßnahmen", so der Veranstalter stadt wien marketing nach 33 Tagen Wiener Eistraum und dankt den Gästen für ihre Kooperation.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung von Covid-19 dürfen sich in dieser Saison maximal 1.200 Personen zeitgleich auf dem Wiener Eistraum aufhalten - die Hälfte weniger als in vergangenen Jahren. Speziell nachmittags, abends und an den Wochenenden kann es daher vereinzelt zu längeren Wartezeiten kommen. Die Besuch können sich jedoch vorab telefonisch ein Bild von der Lage machen und werden auch vor Ort auf etwaige Wartezeiten hingewiesen.