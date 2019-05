Wiener Eis-Salon "Leones" setzt auf Digitalisierung

Die Digitalisierung zieht auch in Wiener Eissalons ein. Beim Eissalon Leones in der Lange Gasse bringt die Digitalisierung Vorteile für das Unternehmen und die Kunden.

Ab Mai bekommen Betriebe, die in die Digitalisierung ihres Unternehmens investieren, eine neue Förderung. Insgesamt werden 4,5 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren von der Stadt für innovative Projekte zur Verfügung gestellt.

Wien: Eissalon Leones ist voll-digital

Im Wiener Eissalon Leones in der Lange Gasse gehört die Digitalisierung bereits zum Alltag. Hier ist jeder Kühlschrank mit einem Tablet ausgestattet und zeigt, was sich im Kühlschrank befindet. Außerdem weiß das System, ob es die Zutaten für Produktion im Lager gibt und wann was bestellt werden muss, um rechtzeitig produzieren zu können. Vor fünf Jahren haben Lisa und Giorgio Leone ihre erste Filiale eröffnet, mittlerweile gibt es drei und 20 Mitarbeiter. Um bei der Expansion den Überblick zu behalten, wurde dieses digitale Erfassungssystem notwendig. Bei Leones werden die Eis-Sorten täglich mit frischen Zutaten hergestellt. Um nicht zu viel oder zu wenig zu produzieren, werden auch die Wetterdaten miteinbezogen. Außerdem kann der Kunde von zuhause aus in Echtzeit sehen, welche Sorten gerade zum Verkauf sind.