Wiener E-Scooter sind Stolperfallen für Blinde

Immer wieder werden falsch abgestellte E-Scooter in Wien zu Stolperfallen für Blinde. Eine Kampagne soll auf die speziellen Bedürfnisse der Sehbehinderten aufmerksam machen.

Blinde und Sehbehinderte sind auf das Leitsystem in Wien angewiesen. Rund 26.000 Menschen halten sich an die Hilfen, um sich in Wien zurecht zu finden. Die 7.000 oft falsch abgestellten elektrischen Tretroller machen es ihnen nicht einfacher. Blinde orientieren sich dabei an Hausmauern und speziellen Einkerbungen am Boden: Steht dort ein Scooter, wird das Gerät zur gefährlichen Stolperfalle.