Wiener Duo nach Betrügereien in NÖ festgenommen

In Niederösterreich konnte ein Betrüger-Duo aus Wien festgenommen werden. Sie sollen unter anderem Reisepässe, Melde- und Lohnzettel sowie Sozialversicherungsauszüge gefälscht haben.

Verdächtige waren teilweise geständig

Die Frau wurde am 24. März in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) von der Polizei auf frischer Tat ertappt, der Mann der Beteiligung verdächtigt. Die beiden wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Die Verdächtigen waren teilweise geständig, teilte die Exekutive mit. Vier Mobiltelefone sowie gefälschte Dokumente wurden sichergestellt.