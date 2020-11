Wiener drohte wegen verlegtem Spitalstermin mit Blutbad: Prozess

Der 75-jährige Wiener hatte am 28. September einem Wiener Spital telefonisch mit einem Blutbad gedroht, nachdem man ihm einen vereinbarten Behandlungstermin aufgrund coronabedingter Überlastung vorverlegt hatte.

Der Mann ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht für Strafsachen wegen schwerer Nötigung zu zehn Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Patient sollte statt um 10.00 uhr bereits in der Früh erscheinen

Statt um 10.00 Uhr sollte der Patient bereits in der Früh erscheinen - auch, um vor der Behandlung abklären zu können, ob er nicht mit dem Coronavirus infiziert war. Das behagte dem 75-Jährigen gar nicht, am Telefon machte er seinem Ärger Luft. Er kündigte an, er werde mit seinem Pkw "in das Spital reinfahren" seine "Automatik-Waffe" mitnehmen und "alle niederschießen".