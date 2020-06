Wiener Drogenprozess: Drei Jahren Haft für einen Angeklagten

Am Montag wurde ein Angeklagter in einem Drogenprozess zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Im Prozess wegen der Bildung einer kriminellen Organisation und dem Inverkehrbringen von Hunderten Kilogramm Marihuana ist am Montag am Wiener Straflandesgericht ein Angeklagter zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Der Prozess gegen die anderen Mitangeklagten- darunter der mutmaßliche Haupttäter - wurden indes ausgeschieden. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Wegen Betriebes von drei Marihuana-Plantagen verurteilt

Das serbischstämmige Trio beschäftigt schon länger die Behörden. Der angebliche Kopf der Gruppierung soll vor seiner Festnahme im Februar 2018 polizeiintern als eine Art heimischer Pablo Escobar gegolten und zumindest seit 1. März 2016 in großem Stil Marihuana in Umlauf gebracht haben. Wegen der Vorwürfe saß er bereits zehn Monate in Untersuchungshaft, bevor er wegen eines Verstoßes des Beschleunigungsverbotes der Ermittler im Februar 2019 auf freien Fuß gesetzt wurde.