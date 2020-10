Wiener Dorotheum versteigert Habseligkeiten von Kaiser Franz Joseph

Diverse Utensilien wie Socken oder Taschentücher aus dem persönlichen Besitz von Kaiser Franz Joseph kommen am 19. Oktober im Auktionshaus Dorotheum unter den Hammer.

Wenn schon nicht in seinen Fußstapfen, so können Monarchiefreunde doch bald in den Socken des Kaisers wandeln: Ein Paar aus schwarzer Seide in Größe 41 bis 42 aus dem persönlichen Besitz von Franz Joseph kommt am 19. Oktober im Auktionshaus Dorotheum unter den Hammer - zu einem Schätzwert von 500 bis 800 Euro. Passend dazu: Ein Fußwaschungsbecher des Kaisers, um 1907 entstanden und mit 500 bis 700 Euro taxiert.