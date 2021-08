Wiener Donaukanal: 16-Jähriger überfiel Mann (23) mit gezücktem Messer

Am Samstagabend soll ein 16-Jähriger einem 23-Jährigem mit gezücktem Messer am Wiener Donaukanal Geld abgenommen haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter ausforschen, der Jugendliche zeigte sich geständig.

Ein 16-Jähriger ist am Samstagabend nach einem Raubüberfall auf einen um sieben Jahre älteren Mann am Donaukanal in der Wiener Innenstadt festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte, hatte sich der 23-Jährige an Beamte der Bereitschaftseinheit gewandt, die im Rahmen einer Schwerpunktstreife "Sicherheit im öffentlichen Raum" im Bereich des Donaukanals patrouillierten. Er gab an, soeben von einem Jugendlichen beraubt worden zu sein.