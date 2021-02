Wiener Donauinsel wird klimafit: Sima präsentiert Pläne für 2021

Da steigt die Vorfreude auf den Sommer: Mit vielen neuen Plänen für eine klimafitte Donauinsel startet die Fachabteilung Wiener Gewässer (MA 45) ins neue Jahr.

Ulli Sima präsentiert Pläne für die klimafitte Donauinsel 2021

"Das Jahr 2020 war das fünfwärmste Jahr der Messgeschichte, der Klimawandel setzt auch den Naturräumen Wiens zu, so auch der Donauinsel. Wir arbeiten intensiv an Maßnahmen dagegen. So drohen kleine Teiche, die wertvolle Biotope sind, hitzebedingt auszutrocknen. Sie werden revitalisiert, neue Teiche angelegt. Auch die schon berühmten Insel-Schafe kommen wieder als natürliche Rasenmäher zum Einsatz. Es werden hitze-robuste Bäume gepflanzt. Und für die Besucherinnen und Besucher wird es coole neue Sitz- und Aussichtsplätze geben", so die für die Donauinsel zuständige Innovationsstadträtin Ulli Sima.