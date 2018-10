Wiener Deuticke Verlag ist bald Geschichte

Der Wiener Verlag Deuticke soll ab 2020 in der Marke Zsolnay aufgehen. Die Autoren des Verlags sind wenig erfreut.

Mit dem Frühjahrsprogramm 2020 werde der Wiener Verlag Deuticke in der Marke Zsolnay aufgehen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung: “Die grundsätzliche programmatische Ausrichtung des Hauses sowie die Anzahl der jährlich erscheinenden Bücher bleiben gleich. Der Verlag wird sich jedoch stärker auf den Ausbau der Marke Zsolnay konzentrieren.”

“Unverständnis” bei Deuticke-Autoren

Ihr “Unverständnis” für die heute angekündigte Aufgabe des Verlagsnamens Deuticke drücken rund drei Dutzend Autoren des Verlags in einer am Dienstagnachmittag der APA übermittelten gemeinsamen Stellungnahme aus. “Als Autor/innen, die ja das Kapital eines Verlags darstellen, den es in Zukunft nicht mehr geben soll, bedauern wir diese Vorgangsweise sehr”, heißt es in dem Statement.