Wiener Cybercrime-Beratung behandelte 800 Betrugsfälle

Vor einem Jahr wurde in Wien eine Cybercrime-Hotline eingeführt, die als erste Anlaufstelle für Fälle von Online-Kriminalität fungiert.

Seither wurden allein etwa 800 Personen nach möglichenBetrugsfällen betreut, wie das Rathaus am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Erreichbar ist das Angebot unter der Wiener Telefonnummer 4000-4006. Geboten werden dort kostenlose Erstinformationen sowie die Vermittlung an professionelle Beratungsstellen.