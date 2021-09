Wiener Cocktailwoche lädt zu Drinks in Szenelokalen

Die erste Wiener Cocktailwoche lädt vom 13. bis 19. September zu Spitzendrinks in bekannten Szenelokalen ein.

Die erste Wiener Cocktailwoche steht in den Startlöchern und lockt vom 13. bis 19. September zu einer Entdeckungsreise durch die Wiener Barszene. Die besten Barkeeper der Stadt präsentieren bei der Premiere der Wiener Cocktailwoche Spitzendrinks in ihren Szenelokalen. Für die Gäste gibt es besondere Kreationen und ein spezielles "Two for One – Angebot" für die ersten beiden Drinks. Beim Kick-Off zum Reservierungsstart in Béla‘s Wohnzimmer im Steigenberger Hotel Herrenhof verkosteten die Gäste die verschiedenen Signature Drinks der individuellen Getränkekarte. Unter den Gästen sind unter anderem Konstanze Breitebner, Beatrice Körmer, Daniel Serafin, Christa Kern und Thomas Schäfer-Elmayer.