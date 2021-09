Wiener "clonten" Carabinieri-Auto und fuhren nach Italien

Mit einem "geclonten" Carabinieri-Auto wurde ein Wiener Paar in Tarvis angehalten und angezeigt. Die Carabinieri ermitteln nun, wie das Paar in Besitz der Aufkleber mit den Schriften gekommen ist. Das Auto wurde zudem beschlagnahmt.

Ein Wiener Ehepaar ist in Tarvis angezeigt worden, weil es an Bord eines "geklonten" Carabinieri-Wagen nach Italien gereist war. Das Auto mit Wiener Kennnummer wurde von einer Carabinieri-Patrouille in Tarvis in der Nähe des Stadtzentrums angehalten. Der 54-jährige Fahrer und seine 49-jährige Frau, Eigentümerin des Autos, erklärten, sie hätten den Alfa Romeo 156 selber blau lackiert und mit der weißen Schrift Carabinieri versehen.