Wiener City: Zentrum für private Medienausbildung eröffnet

Das SAE Institute hat seinen Standort gewechselt. Das Zentrum für private Medienausbildung liegt nun in der Hohenstaufengasse in der Wiener Innenstadt. 800 Personen können dort studieren.

“Die Linke Wienzeile, wo wir 18 Jahre lang waren, ist unseren Ansprüchen nicht mehr gerecht geworden”, begründete Chris Müller, SAE-Verantwortlicher für Deutschland, Österreich und die Schweiz, am Freitag bei der Eröffnung den Umzug in das siebenstöckige Gebäude.

54 Standorte in 26 Ländern

Das SAE Institute wurde 1976 gegründet und ist laut eigenen Angaben weltgrößter privater Anbieter für Studiengänge sowie Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Audio, Film, Spieleentwicklung, Animation oder Web-Development. Derzeit gibt es 54 Standorte in 26 Ländern. In Wien ist man seit 1987 vertreten – anfangs in Margareten und zuletzt an der Linken Wienzeile in Mariahilf.