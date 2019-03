Wiener City: Sechs Festnahmen nach Einbruchsdiebstählen

Am Dienstag kam es gleich zu mehreren Festnahmen in der Wiener Innenstadt.

Am Dienstag konnten sechs Personen in der Inneren Stadt festgenommen werden. Sie sollen zumindest für neun Einbruchsdiebstähle in Wien verantwortlich sein.

Gegen 20 Uhr konnte die Wiener Polizei sechs Personen am Wiener Universitätsring festnehmen. Sie stehen im Verdacht des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls. Gemeinsam mit der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität konnte ein Zielfahrzeug angehalten werden. Darin saßen fünf Tatverdächtige im Alter von 29 bis 42 Jahren. Alle fünf Insassen wurden festgenommen. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte in Wien-Leopoldstadt festgenommen werden.

Die mutmaßlichen Tatverdächtigen (Vier Serben, ein Österreicher, ein Koate) sollen für mindestens neun Einbruchsdiebstähle in Wien verantwortlich sein. Die Ermittlungen sind im Gang. Es wird außerdem geprüft, ob ihnen weitere Delikte zugeordnet werden können, berichtete die Polizei am Mittwoch.