Wiener City: Pkw-Einbrecher stahl wertvolle Brillant-Ohrringe

Brillant-Ohrringe und andere Wertgegenstände sind Anfang Juli aus einem Mercedes gestohlen worden, der in der Johannesgasse in der Wiener Innenstadt geparkt war.

Laut Polizei waren die Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro in einem Behältnis aufbewahrt. Gestohlen wurden auch eine Sonnenbrille, ein Parfum und ein Ring, der nicht so viel wert ist.

Die Ohrringe - besetzt mit 104 Diamanten im Brillant- und Baguette-Schliff mit insgesamt 4,5 Karat - wurden am Abend des 1. Juli vom Besitzer in dem Auto mit Wiener Kennzeichen verwahrt. Am nächsten Tag bemerkte er, dass sein Auto aufgebrochen wurde und alarmierte die Polizei.