Wiener Christophorus 9 hatte 2021 über 1.700 Einsätze

Das Jahr 2021 hatte für den in Wien stationierten Notarzthubschrauber Christophorus 9 mehr als 1.700 Einsätze im Gepäck.

Christophorus 9 nicht nur in Wien aktiv

Der Christophorus 9 ist allerdings nicht nur in der Bundeshauptstadt beschäftigt: "Über die Jahre ist C9 zu einem wesentlichen Bestandteil der überregionalen Notfallrettung geworden, auch weil er bundeslandübergreifend in Niederösterreich und dem Nordburgenland im Einsatz ist", wird Stützpunktleiter Gerold Hofbauer in der Medienmitteilung zitiert. "Mehr als 31.000 geflogene Einsätze belegen diese Erfolgsstory."