Wiener Christbäume sorgen für Licht und Wärme

Ab dem 28. Dezember können an den Sammelstellen der MA 48 in ganz Wien wieder Christbäume abgegeben werden. Auf ihrer letzten Reise sorgen diese dann noch einmal für Licht und Wärme in den Wiener Wohnzimmern.

Ganz offiziell geht die Weihnachtszeit erst mit Mariä Lichtmess am 2. Februar zu Ende, die meisten Wiener Christbäume treten ihre letzte Reise aber bereits kurz nach Weihnachten an.

Die ausgedienten Christbäume werden von der MA 48 an 546 eigens eingerichteten Sammelstellen gesammelt und anschließend in der Müllverbrennungsanlage Pfaffenau in Wien-Simmering verwertet. Aus der gewonnenen Energie erzeugt Wien Energie Strom und Fernwärme für tausende Wiener Haushalte - die Christbäume sorgen also auch in ihrem "zweiten Leben" noch einmal für Licht und Wärme in den Wiener Wohnzimmern.

Im Vorjahr über 750 Tonnen Christbäume energetisch verwertet

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 170.000 Christbäume oder über 750 Tonnen zu den Christbaum-Sammelstellen im Wiener Stadtgebiet gebracht. Von hier aus starten die Bäume ihren Weg zum Brennholz.

Die MA 48 bringt die abgeschmückten Christbäume in die Pfaffenau nach Simmering, zusammen mit dem gemischten Hausmüll werden die Christbäume dort thermisch verwertet und so einem Zusatznutzen zugeführt: Die Energie, die bei der Verbrennung entsteht, nutzt Wien Energie zur Produktion von Strom und Wärme.

Christbäume versorgen Haushalte mit Strom und Fernwärme

Rund 1.900 Megawattstunden Energie kann aus dieser Menge Weihnachtsbäumen insgesamt herausgeholt werden. Umgerechnet können damit einen Monat lang etwa 1.000 Haushalte mit Strom und rund 2.500 Haushalte mit Fernwärme versorgt werden.

546 Christbaum-Sammelstellen in Wien bis 17. Jänner 2021 geöffnet

Ab 28. Dezember und bis zum 17. Jänner 2021 steht den Wienern das gewohnte Service der Christaum-Sammelstellen der MA 48 zur Verfügung. Zusätzlich können die Bäume ganzjährig auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden.

Christbaumschmuck hat bei den Sammelstellen nichts verloren, also sollten alle Schmuckstücke wie Haken, Lametta oder Glaskugeln unbedingt entfernt werden. Einige dieser sauberen Bäume dienen auch den Pinzgauer Ziegen auf der Deponie Rautenweg als Festmahl.

Die Informationen zu den Sammelstellen sind ab sofort im Online-Stadtplan der Stadt Wien und in der 48er-App abrufbar. Nähere Fragen werden auch gerne am Misttelefon unter der Telefonnummer 01 - 546 48 beantwortet.