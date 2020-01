Wiener Caterer DO&CO klagt ÖBB auf vier Millionen Euro

Die Catering-Mitarbeiter der DO&CO-Marke "Henry am Zug" wurden während der Vertragslaufzeit in den Eisenbahner-KV eingestuft. Nun werden die ÖBB geklagt.

Der Wiener Caterer DO&CO und die ÖBB streiten um 4 Mio. Euro, damit hat "Henry am Zug" ein weiteres gerichtliches Nachspiel.

Catering-Mitarbeiter wurden in Eisenbahner-KV eingestuft

Weil Mitarbeiter während der Vertragslaufzeit in einen anderen KV eingestuft wurden, seien DO&CO erhebliche Mehrkosten entstanden. Das Unternehmen ging deshalb vor Gericht, ein Verfahren läuft. Aus Sicht der Bahn wurde alles "vertragskonform abgegolten", so der "Kurier" am Freitag.